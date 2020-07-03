Simav'da kiraz, üreticiyi üzdü - Son Dakika

Simav'da kiraz, üreticiyi üzdü

Simav'da kiraz, üreticiyi üzdüKÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, bu yıl mayıs ile haziran aylarında etkili olan dolu ve aşırı yağmur, ihraçlık Napolyon cinsi kirazlarda çatlama ve yaralanmalara neden oldu.

Simav'da kiraz, üreticiyi üzdü

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KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, bu yıl mayıs ile haziran aylarında etkili olan dolu ve aşırı yağmur, ihraçlık Napolyon cinsi kirazlarda çatlama ve yaralanmalara neden oldu. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan üreticinin de ürününün bakımını yeterince yapamaması nedeniyle üründe kalite ile birlikte rekoltede de önemli ölçüde düşüş yaşandı.

Ege bölgesinin 250 bini aşkın ağaçla önemli kiraz üretim merkezlerinin başında gelen Simav ve çevresinde üretilen Napolyon cinsi kiraz, parlak kırmızı rengi, iri yapısı, aroması ve uzun raf ömrü gibi özellikleri nedeniyle tercih ediliyor. Ancak, Simav'da 25 bin 380 dekarlık alanda üretilen ihraçlık Napolyon cinsi kiraz, bu sezon üreticiyi üzdü. Mayıs ve haziran aylarında etkili olan dolu ve aşırı yağmur, kirazlarda çatlama ve yaralanmalara neden oldu. Simav'da geçen yıl 15 bin ton dolayında gerçekleşen ihraçlık kiraz rekoltesi bu yıl 10 bin tona düştü. Önceleri ihraç ettiği ürününü dış piyasada değerlendiremeyen üretici bu yıl iç piyasaya yöneldi. Geçen yıl kilosunu 15 liraya verdiği kirazını bu yıl kalitesine göre 3 ile 5 lira arasında satmak zorunda kalan üretici kirazda umduğunu bulamadı.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, geçtiğimiz yıllarda çiftçiyi sevindiren kirazın bu yıl hem rekoltesiyle hem de fiyatıyla çiftçiyi üzdüğünü söyledi. Bütüner, "Çiftçimizin devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle nasıl esnafımız devlet tarafından desteklenmişse, çiftçimiz de bu yıl desteklenmelidir. Bu hususta devletimiz Tarım Kredi Kooperatiflerini görevlendirmelidir" dedi.

Kiraz üreticisi Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman (48), "Geçen yıl kiraz bizi sevindirmişti, bu yıl üzdü. Geçen yıl kilosunu 15 liradan sattığımız kirazları bu yıl 3 liraya zor sattık. Çoğu üreticinin kirazı dalında kaldı. Bu yıl ayrıca koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ürünümüze gerekli bakımlarını da yapamadığımız için rekoltesi de düştü. Salgın bizi çok etkiledi. Simavlı çiftçiler olarak çok mağdur olduk" diye konuştu.

Simavlı kiraz üreticisi İdris Yeşilkavak (58), "Geçen yıl kilosunu 12 liraya verdiğim kirazımı bu yıl 5 liraya zor sattım. Kirazın bu yıl rekoltesi de çok düştü. Kiraz hem fiyatı hem de rekoltesiyle bizi çok üzdü. Tüm umutlarımızı kiraza bağlamıştık. Bu yıl 20 bin liralık ürün satmayı planlıyordum. 7 bin liralık gelir elde ettim. Devletimiz tarafından destekleme bekliyoruz" diye konuştu.

Simav, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 18:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Simav'da kiraz, üreticiyi üzdü - Son Dakika

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