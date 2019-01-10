Simav'da 'Madde Bağımlılığı' Toplantısı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında 'Madde bağımlılığı' toplantısı yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında 'Madde bağımlılığı' toplantısı yapıldı.



2019 yılının ilk muhtarlar toplantısına, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkan Vekili Mehmet Uluer, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Kadir Cem Temtek, Kurum Müdürleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Mahalle ve Köy Muhtarları ile Basın Mensupları katıldı.



Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ' Uyuşturucu maddelerle ilgili istatistikleri anlatırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Mehmet Ağca tarafından, bağımlılık yapan maddeler, uyuşturucular ve alkollü içeceklerle ilgili ilçe istatistikleri ve bunlardan korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İçişleri Bakanlığı'nın, muhtarlardan gelen talep ve görüşlere öncelikli önem verdiğini ifade etti. Halim, "Ulusal ve yerel düzeyde hayata geçirilen tüm projelerde, muhtarlarımız destekçidir ve çözüm ortağıdır. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu özellikle son dönemde, ülkemize yönelmiş ciddi bir tehdittir. Toplumsal psikolojiye ve milli ekonomiye büyük zarar veriyor. Ülkemiz uyuşturucu konusunda, artık güzergah ülke değil, hem güzergah hem hedef ülkedir. Daha önce bazı doğu ülkelerinde haşhaş ve kenevirden üretilen doğal uyuşturucular ülkemizde pazarlanırken, şimdi bazı batı ülkelerinde üretilen yapay (sentetik) uyuşturucular da pazarlanıyor. Bu durum uyuşturucu ile mücadele biçimini de değiştirdi. Uyuşturucu ile mücadele konusunda en önemli alt başlık, okul güvenliğidir. Bunu sağlamak için okul yönetimi ile okul aile birliği işbirliği yapmalı, okul yönetimi, okul çevresindeki esnaf ile sağlıklı iletişim kurmalı. Okulun bulunduğu mahalle muhtarı ile okul yönetimi, sağlıklı iletişim kurmalı. Yeşilay gibi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ortak çalışma yapılmalı. Okul güvenliğini sağlamak adına, okullarda kamera sistemi kurduk. 2 okulumuzun kamera sistemi, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne (KENTGES) eklendi. Okullarımızda 21, kişi özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Narko Rehber projesi kapsamında, özel güvenlik görevlileri, Belediye Zabıtaları ve temizlik personeli, uyuşturucu konusunda eğitildi." Narko Tır " projesi kapsamında gezici eğitim verildi. Daha güvenli yarınlar için duyarsız kalmamak gerekiyor. Çocuklarımızın geleceği için uyuşturucuya hayır diyoruz ve duyarlı oluyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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