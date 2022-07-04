Edinilen bilgiye göre, Akif Akpınar yönetimindeki 43 KG 415 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, yol kenarında bulunan M.E.nin evinin inşaatında çalışan ve sürücülüğünü H.G.'nin yaptığı iş makinası ile çarpıştı.

Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Simav'da motosiklet ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

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