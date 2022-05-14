Simav'da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği - Son Dakika
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Simav'da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği

14.05.2022 11:13
Simav'da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği

Kütahya'nın Simav ilçesinde motosiklet tutkunları İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından "Kaskımızı takıyoruz, kurallara uyuyoruz" ve "Araçlar bizi fark etsin" sloganıyla düzenlenen korteje farklı model ve markalardaki motosikletleriyle katıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde motosiklet tutkunları İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından "Kaskımızı takıyoruz, kurallara uyuyoruz" ve "Araçlar bizi fark etsin" sloganıyla düzenlenen korteje farklı model ve markalardaki motosikletleriyle katıldı.

Her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımının arttığı ilçe merkezinde Simav İlçe Trafik Büro Amirliğine bağlı ekipler, şehir merkezinde olabilecek motosiklet kazalarının önüne geçmek, sürücüleri bilinçlendirmek adına bir ilke imza attı.

Şehir merkezinin çeşitli noktalarında yaptığı denetimlerde özellikle kasksız, ehliyetsiz ve ruhsatsız motosiklet kullanımlarını mercek altına alan trafik ekipleri 45 motosiklet tutkununun motosikletleriyle katıldığı Trafik Haftası çerçevesindeki farkındalık etkinliğinde "Kaskımızı takıyoruz, kurallara uyuyoruz" ve "Araçlar bizi fark etsin" sloganıyla trafik ekipleriyle birlikte sürüş kortejine katıldılar.

Trafik polisleri tarafından yapılan anonslarla vatandaşların ve sürücülerin bilgilendirildiği yaklaşık 35 dakika süren motosiklet sürüş korteji Simav Emniyet Müdürlüğü önünden başlayarak Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, Özmetal, Esenevler, Çevre Yolu, Şehitler Bulvarı ve son olarak Emniyet Müdürlüğü önünde sona erdirildi. - KÜTAHYA

Simav'da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği
Simav'da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği
Simav'da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kütahya, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği - Son Dakika


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