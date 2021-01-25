Simav'da öğrencilere tablet bilgisayar desteği - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 60 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldı.

Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu, tablet bilgisayar dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime devam etmesinden dolayı oda olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağladıklarını söyledi.

Eğitime önem verdiklerini belirten Kazcıoğlu, "İlçemizde uzaktan eğitime katkı vermek amacıyla alınan 60 tablet bilgisayarı Kaymakamımızın huzurunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de eğitimin ve öğrencilerimizin yanında olmaktan gururluyuz." dedi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim de eğitime verilen destekten dolayı teşekkür etti.