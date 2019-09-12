Simav'da, okul çevrelerinde denetim
1 saat önce
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:17 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'nın Simav
ilçesinde, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
Simav'da görevli polis ekiplerinin yaptığı eş zamanlı denetimlerde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi eğitim kurumlarının çevrelerinde kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Okul önlerinde bekleyen ve bu kurumlarla ilgisi olmayan kişiler uzaklaştırıldı. Ayrıca okul servisleri de denetlenirken, genel trafik uygulamaları, gerçekleştirildi. Uygulamada trafik ekipleri, servis şoförlerinin sürücü taşıma belgelerini kontrol etti, hız yapmamaları ve emniyet kemerlerini takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı. Bazı servis şoförleri, denetimden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emniyet ekiplerinden kontrolleri sürekli hale getirmelerini istedi.
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