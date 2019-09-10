Son Dakika Haberleri: Simav'da 'Önce Yaya' çizgi çalışması
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Simav'da 'Önce Yaya' çizgi çalışması

1 saat önce

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile, şehrin bir çok bölgesindeki cadde ve ana yollarda "Önce Yaya" yazılı çizgi çalışması yapıldı.

Simav'da 'Önce Yaya' çizgi çalışması, System.String[]

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile, şehrin bir çok bölgesindeki cadde ve ana yollarda "Önce Yaya" yazılı çizgi çalışması yapıldı.


Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Öğrencilerin ve halkın güvenli geçişleri için, okul çevreleri başta olmak üzere, şehrin birçok yerinde yaya geçidi çizgi çalışmalarının gerçekleştirdiklerini belirtti. Biçer "Vatandaşlarımızın trafikte güvenli bir hizmet alması amacıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenerek ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da önce yaya çizgi çalışmaları yapılacak" dedi. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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