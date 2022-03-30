Simav'da orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde orman ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli orman ürünleri üretimi yapan fabrikada sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının erken fark edilmesi ve Simav İtfaiyesinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA