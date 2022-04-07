Simav'da ramazan süresince her gün 500 kişiye iftar veriliyor - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye tarafından her gün 500 kişiye iftar verildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Adil Biçer, yaptığı açıklamada, ramazan ayı nedeniyle belediyeye ait düğün salonunda her gün iftar sofraları kurulduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son iki yıldır iftar sofralarının kurulamadığını hatırlatan Biçer, "Son iki yılda eski ramazanlar gibi bir ramazan yaşayamamıştık. İki yıldır iftar sofralarımız da yoktu. Şimdiyse iftar etkinliğinde bu ramazanı daha heyecanlı, daha samimi ve daha güzel geçirmeyi arzu ediyoruz. İftar sofralarımız ramazanın son gününe kadar faaliyet gösterecek." dedi.

Biçer, ramazan ayı süresince etkinlikler de düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.