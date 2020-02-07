Simav'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, ağaç ve bacalar yıkıldı.



Önceki gün kuvvetli yağışla birlikte gelen şiddetli rüzgarın ilçe merkezi ve çevre köylerde hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Simav'a bağlı Kuşu beldesindeki bir ekmek fırınının bacası ve bazı direkler yıkılırken, Dere mahallesindeki Mustafa Akarsu'ya (75) ait iki katlı evin çatısı, şiddetli rüzgardan uçtu. Olayda maddi hasar oluştuğu ve can kaybının yaşanmadığı bildirildi.



Çatısı uçan, 7 kişinin yaşadığı iki katlı evin sahibi Mustafa Akarsu, şiddetli rüzgarın bir kasırgadan farksız olduğunu belirtti. Akarsu " Ben namaz kılarken bir çatırtı koptu evin içini duman kapladı. Bir baktım ki çatı evin yanına uçmuş" dedi.



Veli Gürakan (68) ise, rüzgarın şiddetini artırdığı sırada eşiyle birlikte evde olduğunu, ve komşusunun uçan çatısını karşıdan gördüğünü ifade etti. - KÜTAHYA