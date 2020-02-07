Simav'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Simav'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika

Simav'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, ağaç ve bacalar yıkıldı.

Simav'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, ağaç ve bacalar yıkıldı.


Önceki gün kuvvetli yağışla birlikte gelen şiddetli rüzgarın ilçe merkezi ve çevre köylerde hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Simav'a bağlı Kuşu beldesindeki bir ekmek fırınının bacası ve bazı direkler yıkılırken, Dere mahallesindeki Mustafa Akarsu'ya (75) ait iki katlı evin çatısı, şiddetli rüzgardan uçtu. Olayda maddi hasar oluştuğu ve can kaybının yaşanmadığı bildirildi.


Çatısı uçan, 7 kişinin yaşadığı iki katlı evin sahibi Mustafa Akarsu, şiddetli rüzgarın bir kasırgadan farksız olduğunu belirtti. Akarsu " Ben namaz kılarken bir çatırtı koptu evin içini duman kapladı. Bir baktım ki çatı evin yanına uçmuş" dedi.


Veli Gürakan (68) ise, rüzgarın şiddetini artırdığı sırada eşiyle birlikte evde olduğunu, ve komşusunun uçan çatısını karşıdan gördüğünü ifade etti. - KÜTAHYA

Mustafa Akarsu, Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı
Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:54:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Simav'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]