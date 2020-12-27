Kütahya'nın Simav ilçesinde, Eynal Kaplıcaları yakınındaki ormanlık alanda tartışma sırasında bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
R.C. (29) tarafından tüfekle bacağından vurulduğu iddia edilen Hüseyin Çörük (29), çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçtığı belirlenen zanlı, Pazarlar ilçesi Sofular köyünde olayda kullanılan pompalı tüfekle polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Simav'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı - Son Dakika