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Son Dakika Güncel Simav'da STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Simav'da STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

40 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri tarafından 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ortak basın açıklaması yapıldı.

Simav'da STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri tarafından 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili ortak basın açıklaması yapıldı.


Simav Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Bakkallar Odası, Kahveciler Odası, Fırıncılar Odası, Tabakçı, Semerci, Keçeci, Ayakkabıcılar Odası, İnşaat Sanatkarları Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası ve Muhtarlar Derneği Başkanlarının katıldığı toplantıdaki yapılan basın açıklamasında, "Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Bu bölgeyi PKK - PYD - YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. İş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın, yar ve yardımcımız olsun" denildi. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Kütahya, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
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