Simav'da suçüstü yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri, satmak için İzmir'den uyuşturucu getirdiği belirlenen M.A.S'yi takibe aldı.

Şüpheli, Hisarardı Mahallesi'nde bir kişiye uyuşturucu sattığı sırada ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının üst aramasında sigara paketi içinde 6 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile satışa hazır 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.