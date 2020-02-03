Simav'da suçüstü yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Simav'da suçüstü yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Simav'da suçüstü yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri, satmak için İzmir'den uyuşturucu getirdiği belirlenen M.A.S'yi takibe aldı.

Şüpheli, Hisarardı Mahallesi'nde bir kişiye uyuşturucu sattığı sırada ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının üst aramasında sigara paketi içinde 6 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile satışa hazır 38 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya, İzmir, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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