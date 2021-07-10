Simav'da sünnet şöleni - Son Dakika

Simav'da sünnet şöleni

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, geleneksel büyük hayır ve toplu sünnet merasiminde, 15 sünnet çocuğu için lokma ikramlı ve dualı bir program düzenlendi.

Simav Belediye Başkanlığı tarafından, belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Milliyetçi Hareket Partisi Simav İlçe Başkanı Bayram Yılmaz, protokol üyeleri, belde belediye başkanları, sünnet çocuklar ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "Büyük hayrımız, sadece toplu halde yemek ikramında bulunulan bir hayır değildir. Büyük hayır çok önemli ve kıymetli bir değere sahiptir. Bize geçmişten miras kalan önemli kültürel etkinliklerimizden bir tanesidir. 15 çocuğumuz Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ndeki uzman doktorlar ve sağlıkçılarımız tarafından sünnet yaptırıldı. Şu anda sağlık durumları gayet iyi. Çocuklarımızı ve ailelerini tekrar tebrik ediyorum. Vatanımıza Milletimize hayırlı evlatlar olmalarını temenni ediyorum, Rabbim evlenmelerine eriştirsin. Yapılan cerrahi müdahaleler sırasında bizlere yardımcı olan Başhekim Op. Dr. Naci Çağlar ve İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Özer ile sağlık görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın tarafından Çevre Hatmi için hatim duası yapıldı.

Simav Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen törenin hediye takdimi bölümünde, sünnet çocuklarına altın takıldı, bisiklet ve sürpriz hediyelerle, Simav Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, zarf içinde para hediyesi verildi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Buradaki sünnet şöleninin yanı sıra, çevre hatmi uygulaması için geldik. Böyle bir davete, koşarak geldik. Özellikle 100 yıla yakın bir zamandan beri uygulanan çevre hatmini ilk kez görmüş olduk. Hafızlarımızı da tebrik ediyorum. Minik çocuklarımızın erkekliğe ilk adımı attığı sünnet törenlerine katıldık. Allah mürvetlerini göstersin. Bu organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum. Başta Belediye Başkanı Adil Biçer olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tören sonunda, lokma hayrı ve sünnet çocuklarının şehir içinde gezdirildiği araç konvoyu gerçekleştirildi.