Simav'da Sunta Fabrikası Alev Alev Yandı: 2 Yaralı
1 saat önce
Simav'da sunta fabrikası alev alev yandı: 2 yaralı Simav'ın SETAŞ sunta fabrikasında çıkan yangında depo olarak bilinen bina kullanılamaz hale geldiKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesindeki SETAŞ sunta fabrikasında, bugün saat 16.30 sularında sebebi henüz belirlenemeyen yangın meydana geldi .
Simav
'da sunta fabrikası alev alev yandı: 2 yaralı
Simav'ın SETAŞ sunta fabrikasında çıkan yangında depo olarak bilinen bina kullanılamaz hale geldi
KÜTAHYA - Kütahya
'nın Simav ilçesindeki SETAŞ sunta fabrikasında, bugün saat 16.30 sularında sebebi henüz belirlenemeyen yangın meydana geldi . Yangına Simav Belediyesi İtfaiye
ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenerek hafif yaralanan 2 itfaiye görevlisi, 112 acil yardım ekiplerince tedavi altına alınmak üzere Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu
Devlet Hastanesine götürüldü.
Fabrika yangının ilk gören Meki Uçak, "İlk gördüğümde kara dumandı, sonra alevler yükseldi. İtfaiyeler yangına yetersiz kaldı" dedi.
Alınan bilgiye göre, Esenevler mahallesindeki SETAŞ sunta fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yarım saat süren yangın Simav İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları yapan iki itfaiye görevlisi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:11 Kaynak: İHA
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