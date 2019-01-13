Son Dakika Haberleri: Simav'da Sunta Fabrikasında Yangın

Simav'da Sunta Fabrikasında Yangın

33 dakika önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde özel sunta fabrikasının kontrplak bölümündeki yağ kazanının patlamasıyla çıkan yangında hasar meydana geldi.

Simav'da Sunta Fabrikasında Yangın, System.String[]
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde özel sunta fabrikasının kontrplak bölümündeki yağ kazanının patlamasıyla çıkan yangında hasar meydana geldi. Alevler, çevreye yayılmadan itfaiye tarafından kontrole alındı, 2 fabrika işçisi ve bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında ilçenin Esenevler Mahallesi'nde bulunan sunta fabrikasında çıktı. Kontrplak bölümündeki yağ kazanı patlayınca alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 2 saatlik uğraşın ardından yangın çevreye yayılmadan kontrole alındı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 2 fabrika işçisi ile bir itfaiye eri bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Yangında sunta fabrikasında yaklaşık 100 milyar lira civarında hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:10 Kaynak: DHA

İtfaiye, Simav, Güncel
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