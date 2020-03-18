Simav'da termal hamamlar, koranavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Simav'da termal hamamlar, koranavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Simav'da termal hamamlar, koranavirüs nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları ile Çitgöl ve Naşa beldesindeki hamamlar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

Simav'da termal hamamlar, koranavirüs nedeniyle kapatıldı, System.String[]

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları ile Çitgöl ve Naşa beldesindeki hamamlar, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

'Termal turizm cenneti' olarak bilinen Simav'da, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Eynal Kaplıcaları'ndaki 2 hamam, İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda geçici süreyle kapatıldı. Aynı zamanda Çitgöl ile Naşa beldelerindeki şifalı sularıyla büyük ilgi gören 2 hamam da kapatıldı.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal Kaplıcaları ile Çitgöl ve Naşa beldelerindeki şifalı suları ile bilinen hamamların İçişleri Bakanlığı'nın salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki talimatı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatıldığını belirtip, vatandaşlara gösterdikleri anlayış nedeniyle teşekkür etti.


Eynal Kaplıcaları, Çitgöl, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:14 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti         
10:42
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı         
23:52
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı         
22:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Simav'da termal hamamlar, koranavirüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]