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Simav'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Simav'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şaphane ilçesinde ikamet eden S.A.'nın, (47) tarlasında yetiştirdiği Hint kenevirini satmak için Simav'a getireceği bilgisi üzerine hareket geçti.

Şüpheliye operasyon düzenleyen ekipler, şahsın üzerinde bir miktar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin Şaphane ilçesindeki tarlasında ise satışı hazır 1 kilogram 665 gram esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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