Simav'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, güvenlik uygulamaları kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş denetimleri yapıldı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis bölgesinde yapılan ilk denetimde bong diye tabir edilen kullanılmış bir şişe ve 1 adet tüfek ele geçirildi, 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İkinci denetimde bong diye tabir edilen bir şişe, 3 kök kenevir, 40 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi, 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Üçüncü denetimde şüpheli olarak durdurulan bir araçta 20 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki asayiş denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. - KÜTAHYA