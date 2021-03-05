Simav'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Simav'da uyuşturucu operasyonu

05.03.2021 22:58
Simav'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simav– Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu girişinde bir araç uyuşturucu şüphesiyle Simav Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan T.A. isimli şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın itirafı üzerine, ilçe merkezindeki bir evde yapılan aramada 15 gram esrar, 2 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet bong içme aparatı ele geçirildi. Araçta yakalanan şüpheli T.A. ile evinde uyuşturucu çıkan M.Y'nin çıkarıldığı mahkemede ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Simav'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kütahya, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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