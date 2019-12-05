Simav'da uyuşturucuya 1 tutuklama

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, 1 kilo 665 gram esrar ile yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Selami Atak (47), tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şaphane ilçesinde yaşayan Selami Atak'ın, kendi ürettiği esrarı Simav ilçe merkezine getireceği bilgisine ulaştı. Dün harekete geçen ekipler, Selami Atak'ın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilo 665 gram esrar ele geçirildi, Atak, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Selami Atak, tutuklandı.Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin kullanılmasının önlenmesi ve özellikle öğrencilere yönelik satışın önüne geçilmesi amacıyla başlattıkları çalışmaların takipçisi olacaklarını söyledi.