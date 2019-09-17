Son Dakika Haberleri: Simav'da vişne ve kiraz yerine goji berry
Son Dakika Güncel Haber

Simav'da vişne ve kiraz yerine goji berry

2 saat önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde Ziraat Odası'nın önderliğinde deneme üretiminde başarılı sonuç alınan ve vatandaşlar arasında kurt üzümü olarak bilinen 'goji berry'nin tanıtımı için tarla günü etkinliği düzenlendi.

Simav'da vişne ve kiraz yerine goji berry, System.String[]
KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünde Ziraat Odası'nın önderliğinde deneme üretiminde başarılı sonuç alınan ve vatandaşlar arasında kurt üzümü olarak bilinen 'goji berry'nin tanıtımı için tarla günü etkinliği düzenlendi.
Simav'da su sıkıntısı başlayınca üretici kiraz ve vişneye alternatif olarak goji berry dikti. Özellikle soğuk iklimi seven goji berry, Türkiye'nin çoğu bölgesinde rahatlıkla kendine yetişme alanı bulmakta. Meyveleri taze ve kurutulmuş olarak değerlendiriliyor. Toplanan kurt üzümleri, meyve suyu, çorba ve çay yapımında kullanılıyor. Çakırlar köyünde Güngör Yüksel adlı çiftçinin 1 dekarlık arazisinde fidanı dikilen üründen olumlu sonuç alındı. Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Simavlı çiftçilerin atadan dededen kalma yöntemlerle klasik ürünler yetiştirmeye devam ettiğini belirterek, "Artık bu klasik gelenekten vazgeçme zamanı geldi. Tüm dünya gelecek vaat eden ürünlere yöneliyor. Çakırlar köyümüzde çiftçilerimiz genellikle kiraz ve vişne üretimi yapıyorlar. Burada su sıkıntısı başladı. Kiraz ve vişneye alternatif olarak seçtiğimiz 'goji berry' ürününün tanıtımı için tarla günü düzenledik. Umarım üreticisine çok iyi bir gelir sağlayan ve gelecek vaat eden bu bitki ilçemizde yaygınlaşır, Simavlı çiftçi de gelir düzeyini artırır" dedi. Goji berrynin deneme üretimini gerçekleştiren çiftçi Güngör Yüksel  de "Goji berryi bir kez suladım. Çok iyi mahsul verdi. Herkese tavsiye ediyorum. Ben bu yıl üretimi 5 dekara çıkaracağım. Goji berry, kiraz ve vişneye oranla daha fazla gelir sağlıyor. Tüm çiftçi kardeşlerimize de tavsiye ediyorum" diye  konuştu.
GOJİ BERRYDEN 19 DEKARDAN 400 BİN TL GELİR
Simav'da düzenlenen goji berry tarla günü etkinliğine Aksaray'da 19 dekarlık bir alanda bu ürünü yetiştiren Mehmet Tekin de katıldı. Tekin etkinlikte yaptığı konuşmada Niğde Aksaray'da 4 yıl önce 19 dekarlık bir alanda ürettiği goji berry ürününden bu yıl 400 bin TL gibi bir gelir elde ettiğini ve bu bitkiyi her üreticiye tavsiye ettiğini söyledi. Tarla gününe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Matar, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Çakırlar Köyü Muhtarı Bayram Karaduman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler ve vatandaşlar da katıldı. Katılımcılar,  konuşmaların ardından goji berry üretimi yapılan tarlayı gezdi. Tarla günü etkinliğine katılan vatandaşlar Kaymakam Halim ve protokol üyeleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi.


Kiraz, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evdeki çamaşır makinesinden uçan araba yapan Siirtli vatandaş Erdoğan'a seslendi
Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu Tezgahta en ucuz balık sardalye Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:56:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simav'da vişne ve kiraz yerine goji berry
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]