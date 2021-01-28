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Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı - Son Dakika

Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı

28.01.2021 19:13
Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, yağmurdan sonra kar yağışı başladı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, yağmurdan sonra kar yağışı başladı. İlçe genelinde 2 gündür yağan yağmur dün öğle saatlerinden itibaren yerini, etkili kar yağışına bıraktı.

Simav'da yağmurlu havanın ardından gelen kar yağışı, her yeri beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi buldu. Evlerin çatıları, ağaçlar, parklar, yollar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki ana yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalar yüzünden sık sık elektrik kesintileri yaşandı.  Kar yağışıyla hava sıcaklıkları da düştü. Sıcaklıklar ilçe genelinde eksi 2 dereceye kadar düşerken termometreler yüksek kesimlerde eksi 4 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri, Simav ve çevresinde etkili olan kar yağışının bu gecede sürmesinin beklendiği bildirildi.


Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı
Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı
Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı
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Hisarcık, Simav, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Simav'da yağmur, yerini kara bıraktı - Son Dakika


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