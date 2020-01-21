Simav'da yem bitkisi eken çiftçilere hibe desteği sağlanacak - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kaba yem bitkisi eken çiftçilere devlet tarafından 1 milyon 85 bin lira hibe desteği sağlanacak

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 15 bin 500 dekarlık araziye yonca başta olmak üzere silajlık mısır, fiğ, korunga ve yulaf gibi yem bitkisi eken çiftçilerin tohum ihtiyaçlarının devlet tarafından ücretsiz karşılandığını hatırlattı.

Bu yıl da devletin 1 milyon 85 bin lira hibe desteği ödemesinde yapacağını belirten Tokdemir, şunları kaydetti:

"10 dekarın üzerinde yem bitkisi eken çiftçilere dekar başına su yoncaya 90 lira, kuru yoncaya 40 lira, tek yıllık bitkilere 60 lira, silajlık sulu mısıra 100 lira, silajlık kuru mısıra devletimiz tarafından 40 lira hibe desteği verilmektedir. Bunun yanında Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden hazırladığımız projelerle çiftçilerimize yem bitkisi tohumlarını ücretsiz olarak veriyoruz."

Tokdemir, amaçlarının hayvancılığın daha da geliştirilmesi ve yaygınlaşması olduğunu sözlerine ekledi.