Son Dakika Haberleri: Simav'da yeni jeotermal kuyusu
Son Dakika Ekonomi Simav'da yeni jeotermal kuyusu - Son Dakika Ekonomi

Simav'da yeni jeotermal kuyusu

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesindeki jeotermal yatırım çalışmaları kapsamında, sondajı yapılan 500 konut ısıtma kapasiteli EJ 8 kuyusunun hizmete gireceği belirtildi.

Simav'da yeni jeotermal kuyusu, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesindeki jeotermal yatırım çalışmaları kapsamında, sondajı yapılan 500 konut ısıtma kapasiteli EJ 8 kuyusunun hizmete gireceği belirtildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer " 2018 yılında sondajı yapılan EJ 8 kuyusu, daha öncesinde artezyenik üretim yapamamıştı. İlk defa bu sene Mart ayında kuyu içi pompa uygulamasına geçilmiş ve 40 gün süren test çalışmaları başarı ile sonuçlanmıştır. Haziran ayı içerisinde 170 bin TL bedelli boru alım ihalesi gerçekleşmiş olup, 400 metre özel izoleli kuyu hattı borusu alınmış, belediyemiz jeotermal ekibi tarafından montaj işleri yapılmaktadır. Hizmete girecek olan EJ 8 kuyusu, yaklaşık 500 konut ısıtma kapasitesindedir. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:16:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simav'da yeni jeotermal kuyusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]