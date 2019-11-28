Simav'da yeni jeotermal kuyusu

Kütahya'nın Simav ilçesindeki jeotermal yatırım çalışmaları kapsamında, sondajı yapılan 500 konut ısıtma kapasiteli EJ 8 kuyusunun hizmete gireceği belirtildi.



Simav Belediye Başkanı Adil Biçer " 2018 yılında sondajı yapılan EJ 8 kuyusu, daha öncesinde artezyenik üretim yapamamıştı. İlk defa bu sene Mart ayında kuyu içi pompa uygulamasına geçilmiş ve 40 gün süren test çalışmaları başarı ile sonuçlanmıştır. Haziran ayı içerisinde 170 bin TL bedelli boru alım ihalesi gerçekleşmiş olup, 400 metre özel izoleli kuyu hattı borusu alınmış, belediyemiz jeotermal ekibi tarafından montaj işleri yapılmaktadır. Hizmete girecek olan EJ 8 kuyusu, yaklaşık 500 konut ısıtma kapasitesindedir. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA