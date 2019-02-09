Son Dakika Haberleri: Simav'da Yün Fabrikasındaki Trafo Patladı: 2 Yaralı

Simav'da Yün Fabrikasındaki Trafo Patladı: 2 Yaralı

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, yün yıkama fabrikasında trafo panelinin patlaması sonucu çıkan yangında, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Simav'da Yün Fabrikasındaki Trafo Patladı: 2 Yaralı, System.String[]
KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, yün yıkama fabrikasında trafo panelinin patlaması sonucu çıkan yangında, 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Yangın, öğleden sonra Yeşilova Mahallesi'nde çıktı. Bahri Özyurt'a (59) ait yün yıkama fabrikasında, iddiaya göre trafo panelinin aşırı ısınması sonucu patlama meydana geldi.  Çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki enerjiyi kesen itfaiye ardından yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden Durkadın Hazar ve Veli Aksan'ın (26) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Durkadın Hazar ayakta tedavi edilirken, durumunun ağır olduğu belirlenen Veli Aksan ise  Kocaeli'ye sevk edildi. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:42 Kaynak: DHA

İşçi, Simav, 3. Sayfa
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