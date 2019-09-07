Son Dakika Haberleri: Simav'da Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

Simav'da Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü kutlandı

40 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü, Hükümet meydanında yapılan çelenk sunma töreni ile kutlandı.

Simav'da Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü, Hükümet meydanında yapılan çelenk sunma töreni ile kutlandı. 1-7 Eylül tarihleri arasını kapsayan ' Zabıta Haftası' nedeni ile Belediyede düzenlenen törene, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı.


Simav Belediye Başkanı Biçer, zabıtanın günün 24 saati görev yaptığını ve belediyenin tüzel kişiliğinin devamını sağladığını belirtti. Biçer, " Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, zabıta personelimiz ile bir araya geldik. Gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hükümet, Kütahya, Zabıta, Simav, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili CHP'li Engin Altay'ı terleten soru
Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı Zorunlu deprem sigortası tarifesine zam geldi Son Dakika: İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 11:55:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Simav'da Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]