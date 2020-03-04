Simav'da zeytin tezgahında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Simav'da zeytin tezgahında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Simav'da zeytin tezgahında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde semt pazarındaki zeytin tezgahında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Simav'da zeytin tezgahında uyuşturucu satan şüpheli yakalandı, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde semt pazarındaki zeytin tezgahında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y'nin Manisa'nın Akhisar ilçesinden getirdiği uyuşturucuyu pazarda açtığı tezgahta satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin üst aramasında ve zeytin kutularının arasında yaptıkları aramalarda yaklaşık 100 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu ve 12 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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