Simav'da zihinsel engelli epilepsi hastasından 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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Simav'da zihinsel engelli epilepsi hastasından 2 gündür haber alınamıyor

31.05.2022 14:11
Simav'da zihinsel engelli epilepsi hastasından 2 gündür haber alınamıyor

Kütahya'nın Simav ilçesi Akdağ beldesindeki evinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası, yüzde 53 engelli 42 yaşındaki Hüseyin Çalışkan'ın bulunabilmesi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'nın Simav ilçesi Akdağ beldesindeki evinden 2 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan epilepsi hastası, yüzde 53 engelli 42 yaşındaki Hüseyin Çalışkan'ın bulunabilmesi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Cevizlik Mahallesi'nde oturan epilepsi hastası, yüzde 53 engelli 42 yaşındaki Hüseyin Çalışkan'dan, iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Çalışkan'ın ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve köylülerden oluşan ekip tarafından Hüseyin Çalışkan'ı bulmak amacıyla köy içinde ve kırsal alanda arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamazken, arama çalışmalarının Akdağ Beldesinin kırsal kesimlerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hüseyin Çalışkan, Epilepsi, Kütahya, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da zihinsel engelli epilepsi hastasından 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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