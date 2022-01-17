Simav Dağardı Göleti'nin yapımına başlanacak - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde Dağardı bölgesine yapılması planlanan göletin 2022 yılı yatırım programına alındığı bildirildi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, yaptığı açıklamada, ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki bölgeye yapılacak göletle ilgili kararın 14 Ocak'ta resmi gazetede yayınlandığını kaydetti.

Gölet sayesinde bölgenin hem içme suyunun hem de tarımsal sulamanın sağlanacağını belirten Kulat, şöyle devam etti:

"Yıllardır hayalini kurduğumuz göletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete'de 2022 yılı yatırım programına alındığını görmek bizleri çok mutlu etti. 38 köyümüzün sağlıklı içme suyuna kavuşmasına vesile olacak bu göletin yatırım planına alınmasında emeği geçenlere şehrimiz ve bölgemiz adına şükranlarımı sunuyorum."

Kolat, bölgeye yapılacak 3,65 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacak göletle 6 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanacağını, 1,46 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini belirtti.???????