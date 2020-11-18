Simav'daki kestane ağacı, 4 asırdır ayakta - Son Dakika

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesindeki 4 asırlık kestane ağacı, çetin tabiat şartlarına rağmen halen dimdik ayakta duruyor.

Simav'ın Demirciköy beldesinde bulunan, 2003 yılında 400 yaşındayken 'anıt ağaç' olarak tescillenen dev kestane ağacının gövde genişliği 13 metre 60 santimetre, yüksekliği ise 21 metreyi buluyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin başkanlığında Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdür Vekili Cihan Köse, Makine İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam, Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, Simav Orman İşletme Şefi Muhammet Eğilmez'den oluşan teknik bir heyet, heybetli ağacı yerinde incelendi. Devasa görünümü ve ihtişamı ile herkesi şaşkına çeviren 4 asırlık ağaca 'Kestane Baba' lakabı takan bölge halkı, yıllara meydan okuyan bu ağacın turizme kazandırılmasını istiyor.