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Simav'dan 'Altınordu Futbol Akademisi'ne futbolcu desteği - Son Dakika

Simav'dan 'Altınordu Futbol Akademisi'ne futbolcu desteği

18.09.2021 15:06
Simav'dan 'Altınordu Futbol Akademisi'ne futbolcu desteği, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren 'Simav İdman Yurdu Spor Kulübü'nde futbola başlayan Muhammet Furkan Kalay (14), seçmeleri başarı ile geçerek Altınordu Futbol Akademisi'ne kabul edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren 'Simav İdman Yurdu Spor Kulübü'nde futbola başlayan Muhammet Furkan Kalay (14), seçmeleri başarı ile geçerek Altınordu Futbol Akademisi'ne kabul edildi.

Simav İdman Yurdu Spor Kulübü'nün emektar hocası Yusuf Tanyeli, amaçlarının karakterli futbolcular yetiştirmek olduğunu ifade etti. Tanyeli " Altyapıda ilklerin takımı olan Simav İdman Yurdu Spor Kulübü, yine bir ilk'i daha başardı. İyi vatandaş, iyi birey, iyi futbolcu ilkesiyle Türkiye'nin onuru ve gurur olan Altınordu Futbol Akademisi'ne Simav'dan bir yıldız adayını verdik. Futbolcumuz Muhammet Furkan Kalay yapılan seçmeleri başarıyla geçerek, Altınordu Futbol Akademisi'ne katılmıştır. Türk futboluna daha fazla katkıda bulunmak amacıyla çalışamalrımız devam ediyor. Yakın bir gelecekte 5 futbolcumuzun daha transferini gerçekleştireceğiz. Karakterli futbolcular yetiştirmek en büyük isteğimizdir" dedi. - KÜTAHYA

Simav'dan 'Altınordu Futbol Akademisi'ne futbolcu desteği
Simav'dan 'Altınordu Futbol Akademisi'ne futbolcu desteği
Simav'dan 'Altınordu Futbol Akademisi'ne futbolcu desteği

Muhammet Furkan, Altınordu, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Simav'dan 'Altınordu Futbol Akademisi'ne futbolcu desteği - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Simav'dan 'Altınordu Futbol Akademisi'ne futbolcu desteği - Son Dakika
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