Simav'dan Başkan Ceyhun'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve AK Parti İlçe Teşkilatı, Kütahya AK Parti İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun'a 'tebrik' ziyaretinde bulundu.



Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun'a görevinde hayırlı olsun ziyaretine Simav'dan, Belediye Başkanı Adil Biçer ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali İhsan Kuşdemir, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve belde belediye başkanları katıldı.



Simav Belediye Başkanı Biçer, birlik ve beraberlik ruhu içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Başkan Ceyhun'un verilen hizmet bayrağını daha yükseklere taşıyacağına inandıklarını ifade ederek, İl Başkanı'na görevinde başarılar diledi.



Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, "Simav AK Parti Teşkilatı olarak, Kütahya AK Parti İl Başkanı olarak atanan dava arkadaşımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Hizmet aşkımız olan AK Parti'nin çatısı altında güven ve azimle çalışmalarımız birlikte devam edecektir" dedi.



AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun, ziyaretlerinden dolayı Başkan Biçer ve Simav AK Parti Teşkilatı'na teşekkür etti. (EFE-) - KÜTAHYA