Simav'dan depremzedelere nakdi yardım - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Elazığ – Malatya depremi afet komisyonu tarafından başlatılan yardım toplama işleminin sona erdiği, toplanan 149 bin 593 lira 32 kuruş yardım parasının AFAD hesabına yatırıldığı belirtildi.



Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, AFAD'ın nakdi yardım tavsiyesi üzerine Simav'da başlatılan kampanyanın birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Biçer " Elazığ – Malatya depremi Simav afet komisyonu tarafından gerçekleştirilen yardım toplama işlemlerimiz sona erdi. 149 bin 593 lira 32 kuruş nakdi yardım parası toplanarak AFAD hesabına yatırıldı. Yardımın toplanmasında emeği geçen komisyon üyelerine, Belde Belediye Başkanlarına, Muhtarlara, örencilere, öğretmenlere, tüm halkımıza ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere Simav'dan yapılan nakdi yardım kampanyasıyla ilgili, Belediye meclis salonundaki Adil Biçer 'in başkanlığında yapılan toplantıya, deprem afet komisyonu, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Belde Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri (STK), Siyasi Parti Temsilcileri, Mahalle, Belde ve Köy Muhtarları ile Kooperatif Temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA