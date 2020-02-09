Simav'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Simav'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Simav'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım

7 saat önce

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremden zarar gören vatandaşlar için bir hafta önce başlattıkları kampanyada toplanan paraların AFAD'ın hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Simav'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremden zarar gören vatandaşlar için bir hafta önce başlattıkları kampanyada toplanan paraların AFAD'ın hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Simav Belediyesinin öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve belde belediyelerinin destekleriyle nakdi yardım kampanyası düzenlediğini söyledi.

19 Mayıs 2011'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin acılarını halen yüreğinde hisseden hemşehrilerinin birlik olup Elazığ ve Malatya halkı için seferber olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Biçer, "Depremi ve acısını en iyi bizler anlarız. Kampanyada öğrencilerimiz karne paraları ile harçlıklarını getirip belediyemize teslim etti. Yardımsever halkımız da gönlünden kopanı getirip yatırdı. Kampanyamızda 149 bin 593 lira toplandı. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Malatya, Elazığ, Simav, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:56 Kaynak: AA
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