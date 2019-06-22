Son Dakika Haberleri: Simav'dan kiraz ihracatı
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Simav'dan kiraz ihracatı

42 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ekonomiye önemli katkı sağlayan ihraç kiraz üretimi, üreticinin yüzünü güldürdü.

Simav'dan kiraz ihracatı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, ekonomiye önemli katkı sağlayan ihraç kiraz üretimi, üreticinin yüzünü güldürdü. 2019 yılı itibariyle kiraz rekoltesinin 15 bin ton olarak beklendiği bildirildi.

Simav'a bağlı Çakırlar Köyü'nün Muhtarı Bayram Karaduman (47), Simav yöresinde en kaliteli kirazın kendi köylerinde üretildiğini ifade etti. Karaduman " 30, 32 ve 36 numaraya kadar yetiştirdiğim kirazlarım var. 28 – 30 kalibre olan kiraz ağacının meyveleri bu sezon 8 ile 10 liraya alıcı buluyor. Çakırlar köyünden 700 ton kiraz ihraç ediyoruz. Ben bu yıl 24 ton kiraz ihraç etmeyi planlıyorum. Hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomime katkı olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelmeyi Allah nasip eder" dedi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, "2011 yılında meydana gelen depremden sonra, Simav'da sıkıntılar yaşanmaktadır. Şu anda Simav ekonomisine kiraz üreticileri tarafından ihracat yapılarak önemli bir katkı sağlanmaktadır. Toplam 15 bin ton kiraz üretilerek bunun karşılığında 1 trilyon lira gelir elde edilmektedir. Büyük bir gelir kaynağı olan kirazlarımız kaliteli ve daha güzel yetiştirilmektedir" dedi.

Kiraz üreticisi Fatma Demir (34), ürettikleri kirazları satıcıya sunduklarını ve kazançlarının çok güzel olduğunu belirtti.

Kiraz alıcısı Tacettin Uzal " Genellikle pazarımız Rusya oluyor. Bunun yanı sıra Irak, Hırvatistan, Suudi Arabistan ve İsrail ile çalışıyoruz" dedi.

Simav'ın Yaykın köyü Muhtarı Zabit Kurt, kiraz satışlarında fiyatların güzel olduğunu belirtti. Kurt " 7 – 8 ve 10 liradan toptan satışlar devam ediyor" dedi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, kiraz satışlarının hiç bozulmadan devam ettiğini, ihracatçının, alıcının ve satıcının da memnun olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Kütahya, Kiraz, Simav, Ekonomi
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