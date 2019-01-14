Son Dakika Haberleri: Simav Fen Lisesi Voleybolda İl Şampiyonu Oldu

Simav Fen Lisesi Voleybolda İl Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinden, iki okul takımının il finalinde karşılaştığı genç erkekler voleybol il şampiyonasında, Simav Fen Lisesi voleybol takımı ile Gülizar Eren Mesleki Teknik Anadolu Lisesi voleybol takımları kıyasıya mücadele etti.

Simav Fen Lisesi Voleybolda İl Şampiyonu Oldu, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinden, iki okul takımının il finalinde karşılaştığı genç erkekler voleybol il şampiyonasında, Simav Fen Lisesi voleybol takımı ile Gülizar Eren Mesleki Teknik Anadolu Lisesi voleybol takımları kıyasıya mücadele etti. Müsabakayı 3-0 kazanan Simav Fen Lisesi voleybol takımı Kütahya il şampiyonu oldu.

Simav Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, " İlçemizin iki voleybol takımı gruplarından birinci olarak çıkma başarısını gösterip, Kütahya'da yapılan final müsabakasında karşılaştılar. Fen Lisesi il şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Simav Fen Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni İnci Çalış ve Simav Gülizar Eren Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Çeri ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü voleybol antrenörü Çetin Aysu tarafından çalıştırılan sporcu öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İki okulumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Simav Fen Lisesi genç voleybol takımımıza grup ve Türkiye şampiyonasında sürdürülebilir başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Genç, Kütahya, voleybol, Simav, Spor
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