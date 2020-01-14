Simav heyetinden Uşak Valisi'ne ziyaret - Son Dakika
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Simav heyetinden Uşak Valisi'ne ziyaret

6 saat önce

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat ile Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu'nun, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ziyarette bulunduğu bulundu.

Simav heyetinden Uşak Valisi'ne ziyaret, System.String[]

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat ile Simav Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Kazcıoğlu'nun, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ziyarette bulunduğu bulundu. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir'le de görüşülen ziyarette, ticaret ve ekonomik konular üzerinde istişare fırsatı bulunduğu belirtildi.


Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Simav ile Uşak arasının yakın olmasından dolayı, ticari ve turizm ilişkilerine önem verdiklerini belirtti. Biçer, Simav heyeti olarak Uşak iline yapılan ziyaretlerde, ilçe ekonomisini yakından ilgilendiren konular üzerinde görüşme imkanı bulduklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Simav, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
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