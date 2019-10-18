Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden farkındalık projesi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Polisimiz liseli gençler ile futbol sahasında buluşuyor' projesi gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü futbol takımı ile Mesleki Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı ile, ilçe stadında başlayan proje etkinliğinin, diğer liselerle yapılacak olan müsabakalarla devam edeceği bildirildi.



Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, gençleri çeşitli bağımlılıklardan kurtarmak amacıyla hazırladıkları projeleri hayata geçirmeye başladıklarını belirtti. Ayhan, "Üzerinde hassasiyetle durduğumuz, uyuşturucu, alkol ve sigara bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlığı ile de mücadelemiz devam edecek. Emniyet Müdürlüğü olarak gençlerimizin gönlüne futbolla dokunduk" dedi.



Simav Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz " Gençlerin gönlüne spor ile dokunan her bireye,ve kuruma teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA