Simav İlçe Müftülüğü'nden sosyal yardım projesi - Son Dakika

Simav İlçe Müftülüğü'nden sosyal yardım projesi

23.01.2021 11:15

Simav İlçe Müftülüğü'nden sosyal yardım projesi Kütahya'nın Simav ilçesinde, müftülük personeli ve gönüllü vatandaşların işbirliğiyle 'Hayır çarşısı' oluşturuldu.

Simav İlçe Müftülüğü'nden sosyal yardım projesi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, müftülük personeli ve gönüllü vatandaşların işbirliğiyle 'Hayır çarşısı' oluşturuldu. İlçe Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, pandemi sürecindeki soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. Müftü Aydın, "30 yetim ailesi, 10 engelli ailesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla öğrencilerden oluşan 130 banka hesap numarasına 350'şer TL olmak üzere toplam 45 bin 500 TL para yatırdık. Hayırsever vatandaşlarımızın, hayır çarşısına gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Hayır çarşısı gönüllüsü Hacer Aydar, ihtiyaç sahiplerinin kullanabilecekleri kıyafetleri hayırseverlerden toplayıp, dağıtımına yardımcı olduklarını ifade etti.

Kur'an Kursu görevlisi Havva Erkan, gönüllülerle birlikte hayır çarşısı çalışmalarına katıldıklarını belirterek, toplanan eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade etti.

Din görevlileri ve gönüllülerin çalışmalarıyla toplanarak dağıtımı yapılan yardımlaşma etkinliğinin, 15 Şubat 2021 tarihine kadar süreceği belirtildi.

Simav İlçe Müftülüğü'nden sosyal yardım projesi
Simav İlçe Müftülüğü'nden sosyal yardım projesi
Simav İlçe Müftülüğü'nden sosyal yardım projesi
Simav İlçe Müftülüğü'nden sosyal yardım projesi

Hisarcık, Kütahya, Aydın, Simav, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Simav İlçe Müftülüğü'nden sosyal yardım projesi - Son Dakika


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