Simav Kaymakamı görevine başladı - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaymakam olarak atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar hakkında 2021-412 no'lu kararın Resmi Gazete'de yayınlaması ile, Sakarya'nın Ferizli ilçesi Kaymakamı iken Simav Kaymakamı olarak atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.

6 yıldan bu yana Simav'da görev yapan İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ankara'nın Yenimahalle Kaymakamı olarak atandı. - KÜTAHYA