Simav Kaymakamı Halim, muhtarlarla bir araya geldi

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için ilçe genelinde görev yapan muhtarların gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

İlçe genelindeki 113 köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı yapan Halim, muhtarların bulundukları yerleşim birimlerinde devletin temsilcileri olduğunu söyledi.

Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirten Halim, şunları kaydetti:

"Ruhsatsız iş yeri açılmasına kesinlikle göz yummayın. Simav'da önceden tespit ettiğimiz 165 metruk evden 100'ünün yıkılmasını sağladık. Kalan 65 metruk binanın da en kısa sürede yıkımının bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Bu tür metruk evler hem vatandaşın can ve mal güvenliği açısından hem de asayiş yönünden önemli. Köyünüze gelip gidenleri iyi takip edin ve kolluk kuvvetlerimiz ile koordineli çalışın."

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan ve bazı daire amirleri katıldı.