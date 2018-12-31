Son Dakika Haberleri: Simav Kaymakamlığı'ndan Yemen'e Yardım Kampanyası

Simav Kaymakamlığı'ndan Yemen'e Yardım Kampanyası

57 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Yemen İnsanlığı Bekliyor' yardım kampanyası kapsamında, Kaymakamlık nezaretinde 9 bin 295 TL toplanarak, Halk Bankası (AFAD) hesabına yatırıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamlığı'ndan Yemen'e Yardım Kampanyası, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Yemen İnsanlığı Bekliyor' yardım kampanyası kapsamında, Kaymakamlık nezaretinde 9 bin 295 TL toplanarak, Halk Bankası (AFAD) hesabına yatırıldığı bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim " İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan ve Simav'da ilçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Yemen İnsanlığı Bekliyor" yardım kampanyasına, ilçemizdeki Kamu Kurumları ve Muhtarlıklarca katkı sağlandı. Toplam 9 bin 295 TL nakdi yardım Halk Bankası AFAD hesabına yatırıldı" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:40 Kaynak: İHA

Kütahya, AFAD, Simav, Yemen, Güncel
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