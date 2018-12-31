Simav Kaymakamlığı'ndan Yemen'e Yardım Kampanyası

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Yemen İnsanlığı Bekliyor' yardım kampanyası kapsamında, Kaymakamlık nezaretinde 9 bin 295 TL toplanarak, Halk Bankası (AFAD) hesabına yatırıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Yemen İnsanlığı Bekliyor' yardım kampanyası kapsamında, Kaymakamlık nezaretinde 9 bin 295 TL toplanarak, Halk Bankası (AFAD) hesabına yatırıldığı bildirildi.



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim " İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan ve Simav'da ilçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Yemen İnsanlığı Bekliyor" yardım kampanyasına, ilçemizdeki Kamu Kurumları ve Muhtarlıklarca katkı sağlandı. Toplam 9 bin 295 TL nakdi yardım Halk Bankası AFAD hesabına yatırıldı" dedi. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: 1 Nisan Sabahı Kutlu Yürüyüşün Mührü Olacaktır

Son Dakika! İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!

İçişleri Bakanı Soylu: Trafik Cezalarından Gelen Paralar Fakir Fukaraya Dağıtılıyor

Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi