Simav Kaymakamlığı tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında 15 ton atık toplatılarak ekonomiye. kazandırıldı

Simav Kaymakamlığı tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında 15 ton atık toplatılarak hazineye 47 bin 944 TL. kazandırıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan "Sıfır Atık" projesiyle, ilçe genelindeki atıkları kontrol altına aldıklarını belirtti.

Kaymakam Halim, "Uygulanmaya başlanan ve yaygınlaşan 'Sıfır Atık' projesi, hem çevre duyarlılığı hem de insanlığın geleceği adına bir görevdir. Hükümet konağında 30 adet sıfır atık kovası dağıttık. Kurumlarımızdan 10 ton kağıt, 4 ton plastik ve 1 ton metal olmak üzere 15 ton değerlendirilebilir atık toplanarak geri dönüşüme gönderildi. Hazineye 47 bin 944 TL gelir sağlandı. 12. 07. 2019 tarih ve 30829 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 'Sıfır Atık' yönetmeliği kapsamında, Simav Kaymakamlığı olarak "Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurduk. 'TS/43/B1/2/72 belge numaralı Sıfır Atık Belgesi' kazandık dedi. İHA

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