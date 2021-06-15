Simav Küçük Sanayi Sitesi'nde kooperatifleşmeye ilk adım

Kütahya'nın Simav ilçesinde taşınması planlanan 'Küçük Sanayi Sitesi' için, istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Yeni Düğün Salonu'nda yapılan toplantıya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcıları Fatih Kalay ve Ahmet Sönmez, Belediye Meclis Üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Simav Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Aydoğan, Oda Başkanları, Siyasi Parti Başkanları, Mahalle Muhtarları, sanayi sitesi esnafları ile vatandaşlar katıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, oto sanayi bölgesinin taşınması ile ilgili gerçekleştirilen toplantının çok önemli olduğunu belirtti. Başkan Biçer, "İlçemiz için tarihi bir toplantıya imza attık, esnaflarımızın soru ve önerilerini dinledik. Simav ilçesi olarak yakaladığımız önemli bir tarihi fırsatın hızlı bir şekilde hayata geçmesi için öncelikle kooperatif kurulması şart. Daha sonraki süreçte talep toplama aşaması yer alacak. İlçemiz esnafına hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA