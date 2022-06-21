Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli eş zamanlı yapılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Simav Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Simav Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Simav merkezli eş zamanlı Ankara, Batman, Antalya, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve Simav ilçe merkezinde yapılan faaliyetler sonucu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Simav merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika