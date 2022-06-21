Simav Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Simav Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Simav merkezli eş zamanlı Ankara , Batman , Antalya , İzmir , Kayseri , Eskişehir ve Simav ilçe merkezinde yapılan faaliyetler sonucu 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Simav merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.