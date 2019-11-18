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Simav MHP'de görev değişikliği

6 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Simav ilçe Başkanı Nedim Demir'in görevden ayrılması üzerine, Bayram Yılmaz'ın atandığı bildirildi.

Simav MHP'de görev değişikliği, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Simav ilçe Başkanı Nedim Demir'in görevden ayrılması üzerine, Bayram Yılmaz'ın atandığı bildirildi.


Göreve yeni atanan Yılmaz, "Üyesi olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin Simav ilçe başkanlığına, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin teveccühü, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın'ın talimatı, Kütahya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım'ın takdirleriyle ilçe başkanlığı görevime başlamış bulunmaktayım. Rabbım, vatanımıza ve milletimize, memleketimize hayırlı görevler yapmayı nasip etsin inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KÜTAHYA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:12 Kaynak: İHA
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