Simav Myo ile Dünya Göz Hastanesi Arasında İş Birliği Protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu, Dünya Göz Hastanesi Grubu ile eğitim ve staj iş birliği protokolü imzaladığı bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu, Dünya Göz Hastanesi Grubu ile eğitim ve staj iş birliği protokolü imzaladığı bildirildi.



İmzalanan protokolle birlikte Simav Meslek Yüksekokulu Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı öğrencilerinin Dünya Göz Hastanesi Grubu'nda staj eğitimi ve mesleki eğitim görmelerinin sağlanması amaçlanıyor. İki kurum arasındaki iş birliğinin öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinin önünü açmasının yanında, uzun vadede de sağlık turizmi sektörüne nitelikli eleman yetiştirmeye katkı sağlanması hedefleniyor. - KÜTAHYA

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