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Simav panayırı açıldı

1 saat önce

- Simav panayırı açıldıKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ticaret ve turizm panayırı, kapılarını 87'inci kez açtı.

- Simav panayırı açıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ticaret ve turizm panayırı, kapılarını 87'inci kez açtı. Leylekkürü Mevkiinde halk konseri programı ile başlayan açılış törenine, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Av. Adil Biçer, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, protokol üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Simav Belediye Başkanı Av Adi Biçer, Simav'ın geleneksel ve tarihi dokusunu koruyup gelecek nesillere aktaracaklarını belirterek, 87'inci kez açılışı yapılan Simav panayırının hayırlı olmasını diledi.

Ücretsiz halk konserleri, okçuluk yarışmaları, trap atışları, yağlı güreşler, yamaç paraşütü gibi sosyal etkinliklerin yer alacağı 87'inci Simav ticaret ve turizm panayırı 1 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek.

Kütahya, Simav, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:11 Kaynak: İHA
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