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Simav şehidini ebediyete uğurladı

58 dakika önce

Simav şehidini ebediyete uğurladıKÜTAHYA - Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (22), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Simav şehidini ebediyete uğurladı
KÜTAHYA - Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz (22), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yılmaz'ın naaşı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, polis araçlarının eşliğinde baba ocağına getirildi. Cenaze töreninde gözyaşı döken şehidin babası Yener ve annesi Gülcan Yılmaz'ı, askeri personel ve yakınları teskin etti. Şehidin naaşı Nurullah Koyuncuoğlu Camii'nde, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonrasında Mamak köyü kabristanında defnedildi.
Cenaze törenine Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Şükrü Vuran, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erbil, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya CHP Milletvekili Fazıl Kasap, Kütahya MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık, EK Parti Kütahya İl Başkanı ali Çetinbaş, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Jandarma Simav Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 5'inci Hudut Alayı, 2'inci Hudut Taburu, 6'ıncı Hudut Bölüğünde Uzman Onbaşı olarak görevliyken, Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, biri kız olan iki çocuklu Gülcan ve Yener Yılmaz çiftinin ilk çocuğu idi.
Simav şehidini ebediyete uğurladı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:39 Kaynak: İHA
PKK, Kütahya, Simav, Genel
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